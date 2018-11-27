Главный судебный пристав Омской области попался на взятке в 300 тысяч рублей (ФОТО)

Глава управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук задержан по подозрению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. По версии следователей, за мзду силовик снял арест с автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего иномарку возвратили ее владельцу-должнику.

По данным Следственного комитета, в феврале текущего года знакомый Витрука попросил его снять ранее наложенный судебными приставами в рамках исполнительного производства арест на автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий третьему лицу – должнику. Начальник УФССП, по версии следствия, в качестве платы за «услугу» потребовал через посредника 300 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель по указанию Витрука вынес постановление о смене ответственного хранителя, после чего изъятый автомобиль передали должнику. На следующий день Витрук получил на своем рабочем месте взятку в 300 тысяч рублей. Незаконным вознаграждением он распорядился по своему усмотрению, отметили в СКР.

Главу УФССП по Омской области поймали на взятке, скриншот видео СКР

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере).

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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