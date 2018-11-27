Главный судебный пристав Омской области попался на взятке в 300 тысяч рублей (ФОТО)

Глава управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимир Витрук задержан по подозрению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. По версии следователей, за мзду силовик снял арест с автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего иномарку возвратили ее владельцу-должнику.
По данным Следственного комитета, в феврале текущего года знакомый Витрука попросил его снять ранее наложенный судебными приставами в рамках исполнительного производства арест на автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий третьему лицу – должнику. Начальник УФССП, по версии следствия, в качестве платы за «услугу» потребовал через посредника 300 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель по указанию Витрука вынес постановление о смене ответственного хранителя, после чего изъятый автомобиль передали должнику. На следующий день Витрук получил на своем рабочем месте взятку в 300 тысяч рублей. Незаконным вознаграждением он распорядился по своему усмотрению, отметили в СКР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере).
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.
Омск, служба информации РИА «Новый День»
Омск. Другие новости 27.11.18
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