В США шестерых россиян обвинили в киберпреступлениях

Власти США предъявили обвинения в интернет-мошенничестве шестерым гражданам РФ. Один из обвиняемых россиян был задержан в Болгарии, остальные в настоящее время остаются на свободе.

По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, кроме россиян – Александра Жукова, Бориса Тимохина, Михаила Андреева, Дениса Авдеева, Дмитрия Новикова, Александра Исаева – в киберпреступлениях обвиняются два гражданина Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко.

В отношении всех семерых Федеральный суд Бруклина вынес обвинительное заключение, включающее 13 пунктов. В частности, фигурантам дела инкриминируют вторжение в компьютерные системы, кражу личных данных, отмывание денег, а также мошенничество с цифровой рекламой. Ущерб от действий хакеров оценивается в десятки миллионов долларов, передает «Интерфакс».

В прокуратуре уточнили, что Тимченко, Овсянников и Жуков задержаны в разных странах и ожидают экстрадиции в США. Остальные фигуранты этого дела остаются на свободе.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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