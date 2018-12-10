В Алтайском крае следователи предъявили обвинение бывшему временно исполняющему обязанности начальника регионального управления ФМС России Александру Жданову. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвинили получении взятки, совершенном в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, с 2014 по 2016 год в различных местах Алтайского края обвиняемый, исполняя обязанности начальника регионального УФМС, получил лично частями взятку в виде денег и иного имущества в особо крупном размере на общую сумму более 1 млн рублей от руководителя компании, которая в этот период оказывала гражданам услуги в сфере медиации, за действия и бездействие в пользу данной фирмы. Отмечается, что среди ценностей, полученных в качестве взятки, была икона.

Алтайский экс-чиновник получил взятку в виде иконы и миллиона рублей

«Дорогая икона в комплекте с крупной взяткой не уберегла от суда экс-руководителя УФМС России по Алтайскому краю Александра Жданова. Он получил от директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» дорогостоящее мозаичное панно «Николай Чудотворец» и больше миллиона рублей наличными», – рассказали в пресс-службе СКР.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установления иных возможных фактов противоправной деятельности должностного лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2018 году в России стали на 10% чаще брать и давать взятки, чем годом ранее. Больше всего случаев получения взятки было выявлено в Москве (182 случая), Ростовской (170), Московской (126) и Челябинской (100) областях, а также в Краснодарском крае (93). Всего с января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай получения взятки, что на 272 случая больше, чем годом ранее.

Барнаул, Иван Гридин

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