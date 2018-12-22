Пожар на шахте в Пермском крае: девять человек заблокированы под землей

Пожар произошел в шахте «Уралкалия» в Соликамске. В настоящее время под землей остаются девять человек, до которых пытаются добраться горные спасатели. Огонь отрезал шахтерам путь выхода на поверхность.

Возгорание произошло около полудня по местному времени в четвертом стволе СКРУ-3, передает «Интерфакс». Изначально под землей находились 17 человек, восемь из них выбрались из шахты самостоятельно, еще девять заблокированы под землей. По словам источника, они находятся в стволе шахты на отметке 363 метра. Связь с заблокированными горняками установить не удается. У шахтеров есть индивидуальные средства спасения, кислорода должно хватить до прихода помощи.

По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 100 кв. метров. «На глубине 365 метров горит монтажная пена, – рассказал источник. – Горные спасатели смогли спуститься до отметки 338 метров, но вынуждены были остановиться из-за высокой температуры».

В «Уралкалии» сообщили, что с конца прошлого года «объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда».

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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