В шахте «Уралкалия» в Соликамске, где накануне произошел пожар, обнаружены тела девяти рабочих. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

Возгорание произошло накануне около полудня по местному времени в четвертом стволе СКРУ-3. В тот момент под землей находились 17 человек, восемь из них выбрались на поверхность, связь с девятью установить не удалось. По предварительным данным, пожар возник из-за воспламенения монтажной пены.

В ходе спасательных работ на первом уровне были найдены два тела, на втором и третьем уровнях – тела еще шестерых человек, позже спасатели обнаружили погибшим девятого горняка.

Региональное управление СКР еще до окончания поисково-спасательной операции сообщило о возбуждении уголовного дела. «Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек)»,– говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На рудник выехал глава следственного управления Сергей Сарапульцев и его заместитель Дмитрий Анащенко. Следователи приступят к осмотру места происшествия после ликвидации огня. «Сейчас на месте ЧП устанавливаются и допрашиваются свидетели и должностные лица, ответственные за соблюдение правил безопасности. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем регионального следственного управления СКР», – подчеркнули в следственном главке.

Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Он также пообещал оказать семьям горняков «всю возможную помощь».

Ранее в «Уралкалии» сообщили, что с конца прошлого года «объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда».

Погибшие горняки являются сотрудниками ФГУП «Управление строительства №30». Это предприятие из Башкортостана является крупной многофункциональной стройорганизацией, осуществляющей строительство тоннелей, наклонных и вертикальных стволов на промышленных объектах.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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