По делу о пожаре в шахте Соликамска задержаны четыре человека

Четыре человека стали фигурантами уголовного дела о пожаре на руднике «Уралкалия» в Пермском крае, где погибли девять шахтеров. Все жертвы ЧП опознаны, родственникам выданы разрешения на захоронение.

Уголовное дело по факту пожара в шахте в Соликамске возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек). «В числе фигурантов уголовного дела на данный момент: горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Купришкин; начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Максим Канищев; горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Артюхин», – сообщили в пресс-службе СКР.

Возгорание произошло 22 декабря около полудня по местному времени в четвертом стволе СКРУ-3. По данным следствия, строительные работы на руднике шахты производились работниками сторонней подрядной организации.

В тот момент под землей находились 17 человек, восемь из них выбрались на поверхность, связь с девятью установить не удалось. По предварительной версии, пожар возник из-за воспламенения монтажной пены. В ходе спасательных работ на первом уровне были найдены два тела, на втором и третьем уровнях – тела еще шестерых человек, позже спасатели обнаружили погибшим девятого горняка.

В СКР уточнили, что к данному моменту все жертвы пожара опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронение.

Расследование этого дела было передано в центральный аппарат ведомства, где его взял под свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин. «Проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и документальную фиксацию доказательств», – отметили в Следственном комитете.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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