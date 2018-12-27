Башаров снова разбушевался и сломал нос очередной жене

Известный российский актер Марат Башаров в очередной раз избил жену, сломав ей нос. Жертвой артиста и телеведущего стала его нынешняя супруга Елизавета Шевыркова. Девушка обратилась за помощью к врачам и всю ночь провела в травмпункте. Сейчас она находится в больнице и спит. Об этом сообщил брат пострадавшей Федор Шевырков.

По его словам, инцидент произошел в ночь на четверг, 27 декабря. Мужчина сообщил РЕН ТВ, что актер избил Лизу, находясь в пьяном виде. Это произошло в лифте, уточнил он, отметив, что в состоянии алкогольного опьянения Башаров становится агрессивным.

Брат жены актера также сообщил, что Башаров поднял руку на Лизу уже во второй раз. По его словам, в прошлом году артист в подвыпившем состоянии сломал супруге палец. Девушка не стала обращаться в больницу, как так Башаров тогда извинился. «Лиза решила его в прошлый раз простить и попросила меня не афишировать все это», – отметил Шевырков.

По информации СМИ, жена Башарова и в этот раз отказывается фиксировать травмы и подавать заявление на мужа, несмотря на уговоры родных. Вместо нее привлечь артиста к уголовной ответственности собирается ее брат.

Стоит отметить, что это не первый случай насилия в семье Башарова. В 2014 году пьяный актер жестоко избил свою предыдущую супругу Екатерину Архарову до сотрясения головного мозга и сломал ей нос. Жуткие фотографии артистки со сломанным носом и синяками появились в интернете, происшествие обсуждала вся страна. Впрочем, актриса решила не судиться с мужем, пожалев его. Башаров несколько раз просил прощения у Екатерины. Но артистка отказалась принимать извинения мужа и подала на развод. В конце марта 2015 года пару официально развели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.18

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