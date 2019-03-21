«У них добрые отношения»: суд развел Марата Башарова с третьей женой

Мировой суд в Москве расторг брак актера Марата Башарова и его третьей жены Елизаветы. Таким образом, судья удовлетворила исковое заявление экс-супруги артиста. Самой пары на судебном процессе не было, их интересы представляли адвокаты. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

По словам адвоката Елизаветы Нелли Макаровой, главной причиной развода стала «невозможность дальнейшего совместного проживания». Сейчас актер изучает соглашение по алиментам. Она отметила, что бывшие супруги решили уладить этот вопрос вне судебных стен, и добавила, что они не делят имущество.

Макарова также сообщила, что у Марата Башарова и его бывшей жены «добрые отношения в интересах ребенка». По ее словам, актер согласился на то, что сын будет жить с матерью.

Ранее, в начале марта Башаров опроверг слухи о разводе с супругой. Он утверждал, что с женой у него все хорошо.

В конце декабря СМИ сообщили, что Башаров избил жену, сломав ей нос. Отмечалось, что Елизавета Башарова была вынуждена обратиться за медпомощью и провела в травмпункте всю ночь.

Марат Башаров и Екатерина Шевыркова поженились в 2017 году.

Стоит отметить, что это не первый случай насилия в семье Башарова. В 2014 году пьяный актер жестоко избил свою предыдущую супругу Екатерину Архарову до сотрясения головного мозга и сломал ей нос. Жуткие фотографии артистки со сломанным носом и синяками появились в интернете, происшествие обсуждала вся страна. Впрочем, актриса решила не судиться с мужем, пожалев его. Башаров несколько раз просил прощения у Екатерины. Но артистка отказалась принимать извинения мужа и подала на развод. В конце марта 2015 года пару официально развели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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