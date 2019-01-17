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Четверг, 17 января 2019, 10:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Сибири мэр-единоросс попался на взятке

В Кемеровской области задержан глава Березовского городского округа Дмитрий Титов по подозрению в получении крупной взятки.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, 46-летний мэр был задержан накануне на выходе из здания коммерческой организации: у чиновника нашли и изъяли 280 тысяч рублей. По версии следствия, градоначальник получил деньги от сотрудника данной организации «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц, каких конкретно предстоит установить следствию», говорится в сообщении.

Отмечается, что в офисе прошли обыски, в ходе которых изъяты деньги и документы.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мэру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового.

Стоит отметить, что Титов возглавил Березовский в 2013 году, одержав победу на выборах с результатом почти 90% голосов. В избирательной гонке он участвовал как кандидат от «Единой России». Прошлым летом после отмены местных выборов горсовет переназначил Титова главой городского округа.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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