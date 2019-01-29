«Это всё из-за него»: в Росгеологии связали атаку на свой сайт с громким увольнением замглавы компании

В пресс-службе Росгеологии связали хакерскую атаку на сайт госкорпорации с увольнением первого заместителя гендиректора Руслана Горринга после распространения в соцсетях скандального видео игрового стрима, который вел теперь уже бывший топ-менеджер.

Сотрудник пресс-службы Росгеологии Юлия Максимова сообщила, что на сайт компании идет «порядка 15 000 запросов в минуту» и их количество увеличивается. Стоит отметить, что сайт госкорпорации недоступен уже несколько часов.

Максимова при этом утвердительно ответила на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва» о возможной связи атаки на официальную страницу Росгеологии с увольнением Горринга: «Связываем».

Она уточнила, что контракт с Горрингом расторгнут по инициативе руководителя компании Романа Панова, однако отказалась сообщить подробности.

Ранее сообщалось, что решение об отставке высокопоставленного сотрудника Росгеологии принял глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Кроме того, указывалось, что гендиректору «Росгеологии» Роману Панову объявлен выговор. Пресс-секретарь Кобылкина Наталья Хлопунова в свою очередь заявила, что Минприроды уже обратилось в правоохранительные органы, отметив, что правоохранители проведут проверку финансово-хозяйственной деятельности «Росгеологии» по всем вопросам, которые курировал Горринг, сообщал РБК.

Между тем, в «Росгеологии» заявили, что у главы Минприроды Кобылкина нет полномочий для увольнения сотрудников госкорпорации. «Роман Панов не в прямом подчинении министра природных ресурсов. И он не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников компании», – говорится в сообщении «Росгеологии».

Ранее в соцсетях был опубликован фрагмент видео игрового стрима с сервиса Twitch, который вел Горринг. На видео он во время компьютерной игры угрожает другим игрокам, используя матерные выражения брань. Кроме того, герой видео рассказывает о своих сексуальных отношениях с подчиненными.

За кадром видео находится девушка, которая по требованию Горринга рассказала, что, будучи его подчиненной, оказалась уволена из-за того, что купила ему билеты на самолет в бизнес-класс вместо первого. Но Горринг «помиловал» ее, трудоустроив в филиал госкорпорации. При этом он якобы поднял ей зарплату и потребовал «контролировать и докладывать все, что происходит в филиале».

Далее Горринг говорит своей подчиненной: «Михельсон с Лейлой уже готовы. Если они сорвутся с крючка, то я тебя уволю ***». В конце ролика он сообщает, что «в среду едет с шефом к Михельсону». К тому самому, что входит в список миллиардеров, уточняет экс-менеджер. Леонид Михельсон является председателем правления компании «Новатэк», которая совместно с иностранными партнерами владеет на Ямале заводом по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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