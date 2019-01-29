Министр Кобылкин уволил замглавы «Росгеологии» из-за скандального видео

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил заместителя руководителя «Росгеологии» Руслана Горринга после распространения в соцсетях видео с его участием, а также распорядился организовать проверку финансово-хозяйственной деятельности «Росгеологии».

«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации «Росгеология» глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала – первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга», – говорится в сообщении. Также отмечается, что гендиректору «Росгеологии» Роману Панову объявлен выговор.

По словам пресс-секретаря Кобылкина Натальи Хлопуновой, увольнением Горринга дело не ограничится, передает РБК. Минприроды обратилось в правоохранительные органы, они проведут проверку финансово-хозяйственной деятельности «Росгеологии» по всем вопросам, которые курировал Горринг. Комментируя будущее Панова, пресс-секретарь сказала, что «проверка покажет».

Скриншот с видео игрового стрима с сервиса Twitch

Поводом для решительных действий со стороны Кобылкина стала публикация фрагмента видео игрового стрима с сервиса Twitch, который вел Горринг. На видео теперь уже бывший топ-менеджер во время компьютерной игры угрожает другим игрокам, используя нецензурную брань. За кадром видео находится девушка, которая по требованию Горринга рассказала, что, будучи его подчиненной, оказалась уволена из-за того, что купила ему билеты на самолет в бизнес-класс вместо первого. Но Горринг «помиловал» ее, трудоустроив в филиал госкорпорации. При этом он якобы поднял ей зарплату и потребовал «контролировать и докладывать все, что происходит в филиале».

Скриншот с видео игрового стрима с сервиса Twitch

Но самое любопытное не это: топ-менеджер «Росгеологии» Руслан Горринг говорит своей подчиненной, которая сидит рядом во время стрима: «Михельсон с Лейлой уже готовы. Если они сорвутся с крючка, то я тебя уволю ***». А в конце видеозаписи он сообщает, что «в среду едет с шефом к Михельсону». И уточняет для тех, кто не в курсе – к тому самому, что входит в список миллиардеров. Леонид Михельсон является председателем правления компании «Новатэк». Холдинг совместно с иностранными партнерами владеет на Ямале заводом по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ». Ямал – один из основных регионов для компании.

Между тем, в «Росгеологии» заявили, что у главы Минприроды Кобылкина нет полномочий для увольнения сотрудников госкорпорации. «Роман Панов не в прямом подчинении министра природных ресурсов. И он не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников компании», – говорится в сообщении «Росгеологии». В то же время представитель «Росгеологии» подтвердил, что контракт с Горрингом действительно расторгнут, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

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