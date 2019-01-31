Мэр Камызяк и глава одноименного района попались на особо крупной взятке

В Астраханской области глав муниципальных образований «Камызякский район» Василия Сухорукова и «Город Камызяк» Дмитрия Васильева заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), а также в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ), соответственно. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Оперативное видео УФСБ России по Астраханской области

По версии следствия, в декабре 2018 года Василий Сухоруков при посредничестве Дмитрия Васильева потребовал от директора фирмы взятку в размере 1,8 млн рублей за обеспечение победы на аукционах, проводимых для нужд муниципального образования.

30 января 2019 года при передаче 1,5 млн рублей подозреваемые были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Камызяк, Иван Гридин

Камызяк. Другие новости 31.01.19

«Мусорная мафия наносит ответный удар»: против организатора протеста против свалки в Коломне возбуждено уголовное дело. / Силовики не стали возбуждать дело из-за смерти вахтовика с Ямала в туалете Внуково. / Живодеры, заколовшие собаку на Уралмаше, хотели ее съесть: подробности жуткой истории. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»