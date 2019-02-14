Депутата-единоросса Алтайского краевого заксобрания Андрея Волкова обвинили в присвоении и растрате совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

Депутат-единоросс ответит за хищение 43 млн рублей у барнаульцев

По данным следствия, с 2012 по 2016 год Волков, являясь учредителем управляющей компании ООО «Прогресс Плюс» в Барнауле, действуя совместно с директором УК, присваивали денежные средства жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые те перечисляли в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Злоумышленники по подложным документам переводили деньги на счета подконтрольных аффилированных компаний, а затем обналичивали их. За три с половиной года директор и учредитель УК похитили более 43 млн рублей. При этом распределением похищенных средств занимался непосредственно Волков.

Фото: СКР

В ходе предварительного следствия директор УК полностью признала вину и заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение причиненного преступлением ущерба в полном объеме. Депутат вины не признал. В связи с этим для обеспечения гражданского иска по решению суда, на его имущество наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства вины депутат. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Барнаул, Иван Гридин

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