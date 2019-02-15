Друзя и Бера отлучили от телеигр из-за скандала с подкупом

Известный интеллектуал, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер отстранены от участия в телепроектах «Первого канала». Поводом для принятия этого решения послужили взаимные обвинения в подкупе.

«Руководство «Первого канала» поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?" и «Что? Где? Когда?"», – говорится в сообщении пресс-службы «Первого канала».

Телеканал назвал поступки Друзя и Бера «неэтичными и недопустимыми». В заявлении «Первого канала» говорится, что ситуация нанесла вред репутации как самому каналу, так и телеигре «Что? Где? Когда?». Друзь и Бер, подчеркивается в заявлении, «осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу».

В телекомпании «Красный Квадрат» (создатель «Кто хочет стать миллионером?») сочли решение отстранить Илью Бера от работы на неопределенный срок правильным. Об этом заявил гендиректор компании Илья Кривицкий. По его словам, исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, и денежный приз выплачен не будет. Телеведущий был не вправе устраивать «следственные эксперименты» в федеральном телеэфире, указал он.

Гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» и сооснователь программы «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко, в свою очередь, заявила, что данная скандальная ситуация «рикошетом затрагивает нашу передачу. По ее словам, оба участника конфликта, кто бы из них не оказался прав, не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Стеценко добавила, что в ближайшее воскресенье, 17 февраля, в эфир выйдет выпуск с участием Друзя, но программа пойдет не в прямом эфире. Она уточнила, что выпуск по техническим и организационным причинам был записан 31 января.

Сам Бер назвал справедливым решение канала отстранить его от работы. «У меня много интересных работ. Это всего лишь минус один проект для меня», – приводит слова Бера РБК.

Комментариев от Друзя пока не поступало.

Как сообщал РИА «Новый День», 12 февраля Бер на своей странице в «Живом журнале» опубликовал обращение в комиссию по этике и правление МАК (Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?»), в котором обвинил Друзя в неэтичном поведении и попытке подкупа. Он утверждает, что Друзь обратился к нему накануне съемок программы «с предложением помочь выиграть 3 млн рублей». По словам Бера, магистр предложил ему поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы. Бер обратился в правление и комиссию по этике Международной ассоциации клуба (МАК) «Что? Где? Когда?» с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока в «Что? Где? Когда?» и как «организатора турниров и функционера МАК».

Друзь в ответ на обвинения заявил, что сделку ему предложил сам Бер, а он лишь «старательно подыграл ему».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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