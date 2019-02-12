Александр Друзь оказался в центре громкого телескандала с «подкупом»

На Первом канале разгорелся скандал – редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил известного интеллектуала, знатока игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа.

На своей странице в «Живом журнале» Бер опубликовал обращение в комиссию по этике и правление МАК (Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?»), в котором обвинил Друзя в неэтичном поведении. Он заявил, за время его работы на проекте «Кто хочет стать миллионером?» «вплоть до ноября прошлого года», никто не приходил к нему с просьбой «сдать» вопросы и потом поделить деньги.

«В декабре 2018 года вышла в эфир игра, в которой участвовали Александр Друзь и Виктор Сиднев (магистр игры «Что? Где? Когда?»). Запись этой программы состоялась 23 ноября. Накануне съёмок Александр Друзь попытался меня подкупить. Точнее он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы», – пишет Бер.

Он подчеркнул, что решил поймать Друзя на обмане, поэтому действительно «слил» ему ответы на первые 6 вопросов, а оставшиеся, якобы, заменил. «Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении и предлагаю Правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное «Что? Где? Когда?», а также организатора турниров и функционера МАК. Прошу считать этот пост официальным обращением в Комиссию по этике МАК и в Правление МАК. Копии будут направлены на официальные адреса этих структур. Да, странно обращаться с заявлением на Друзя в комиссию, которую он сам и возглавляет, но не я его туда выбирал, да, и он там не один», – говорится в обращении.

При этом Бер прикрепил к посту четыре аудиозаписи, якобы обличающие Друзя, и их расшифровки. Кроме этого, он пояснил, что не стал сразу сообщать о попытке магистра «Что? Где? Когда?» смухлевать, так как «должен был дождаться выхода передачи в эфир».

«Потом был Новый год и праздники. Потом я советовался с людьми, которым я доверяю. Дальше я сделал попытку решить вопрос без публичного скандала, обсудив его с руководством телекомпании «Игра». И только после того, как этот вариант не состоялся (то есть разговор состоялся, но безрезультатно), у меня остаётся только один путь – публичное заявление», – написал Бер.

Как отмечает «Интерфакс», Первый канал уже заявил, что проверит данную информацию.

«У нас масса вопросов к этой истории, о которой мы сегодня узнали из прессы. Мы должны проверить как достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Ильи Бера был Александр Друзь, так и задать ряд вопросов самому Беру», – подчеркнули в пресс-службе.

Москва, Мария Вяткина

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