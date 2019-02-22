Зама главного антикоррупционера Северной Осетии взяли за крупную взятку

В Следственном комитете подтвердили задержание заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии Альберта Козонова при получении многомиллионной взятки. По информации ведомства, высокопоставленный борец с коррупцией взят с поличным при получении взятки в 6,7 млн рублей.

Правоохранитель требовал от главы сельского поселения 100 тысяч долларов США, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности по результатам проверки. Полковника полиции задержали при получении требуемой сумме в рублевом эквиваленте.

Ранее сегодня о задержании замначальника УЭБиПК МВД по Северной Осетии оперативниками ФСБ сообщил ряд телеграм-каналов. Отмечалось, что на время проведения оперативных действий силовики оцепили во Владикавказе целый квартал.

Владикавказ, служба информации РИА «Новый День»

Владикавказ. Другие новости 22.02.19

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