«Что-то извне прилетело»: российское судно получило пробоины при взрыве в Японском море

Судно «Партизан» приморской компании «Гудзон», на котором в Японском море прогремел взрыв, по данным судовладельца, получило две пробоины в носовой части. Обошлось без пострадавших, разлива топлива нет. Об этом сообщил начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

По его словам, после взрыва на судне начался пожар в помещении полубака, который был потушен экипажем. Он также уточнил, что размер одной пробоины 40х15 см, второй – 30х45 см, передает РИА «Новости». «Это на шесть метров выше ватер-линии, поврежден брашпиль», – приводил слова Пирожкова «Интерфакс». Сейчас судно продолжает следовать в Южную Корею. На его борту 13 моряков.

Причина инцидента пока неизвестна, но экипаж подозревает, что «что-то извне прилетело», сообщил представитель компании-судовладельца. Точная причина взрыва будет устанавливаться после того, как судно прибудет в порт Донгхэ в Южной Корее. Там же судно отремонтируют.

Взрыв на судне «Партизан» произошел 25 февраля, когда оно с грузом металлолома следовало в южнокорейский порт. Дальневосточное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Госморнадзор) начало проверку по факту ЧП.

Ранее США внесли в санкционный список по КНДР «Судоходную компанию Гудзон» и принадлежащее ей судно «Севастополь», утверждая, что ее судно якобы участвовало в поставках нефтепродуктов в КНДР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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