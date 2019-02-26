По «Партизану» мог ударить метеорит: названы версии взрыва на российском судне

Взрыв на российском судне «Партизан» в Японском море мог произойти в результате попадания осколка метеорита. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца Валерий Улискин. Ранее сообщалось, что судно, принадлежащее российской компании «Гудзон», получило две пробоины, но осталось на плаву и продолжает следовать в Южную Корею.

Улискин заявил, что о причинах взрыва говорить преждевременно. По его словам, к ЧП могли привести халатность и небрежность в соблюдении правил пожарной безопасности либо столкновение с каким-то плавучим или летающим объектом. Кроме того, отметил он, в судно мог попасть учебный или боевой снаряда или сработать взрывное устройство, заложенное террористами. Представитель «Гудзона» также допустил попадание осколка метеорита. «В море такие случаи происходят гораздо чаще, чем на суше», – указал он в комментарии «Интерфаксу».

Улискин рассказал, что взрыв прогремел в одном из технических помещений в носовой части судна, после чего начался пожар, который удалось ликвидировать за 10 минут. Затем судно с грузом металлолома продолжило путь в южнокорейский порт.

Представитель судовладельца заявил, что в корпусе судна была обнаружена пробоина на высоте шесть метров от ватерлинии. Она имеет почти правильную треугольную форму, а листы обшивки сильно вогнуты внутрь. Это дало основание морякам предположить, что какой-то посторонний предмет попал в борт снаружи.

Как сообщал «Новый День», взрыв на судне «Партизан» произошел 25 февраля. Взрывной волной были повреждены кладовки с инвентарем, электропроводка помещений под полубаком, швартовно-якорное устройство. Дальневосточное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Госморнадзор) уже начало проверку по факту происшествия.

Судно было застраховано. Ремонтировать его будут в Южной Корее.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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