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NewDayNews.ru

Понедельник, 11 марта 2019, 15:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Российскому судну отказали в дозаправке в Южной Корее из-за санкций

Российское судно «Партизан» не смогло заправиться топливом в южнокорейском порту Поханг. По словам представителя судовладельца «Гудзон», бункеровочные компании опасаются вторичных санкций.

Владелец «Партизана» заявил морской протест администрации порта и южнокрейским властям из-за того, что они саботируют снабжение судна дизельным топливом, передает «Интерфакс».

Судно находится в аварийном состоянии из-за невозможности включить генераторы. Жизни и здоровье экипажа оказались угрозой, моряки не могут приготовить пищу, а также вынуждены проживать в каютах с низкой температурой воздуха.

Компания «Гудзон» ранее попала в «черный список» США. Вашингтон считает, что судовладелец якобы сотрудничает с Северной Кореей. Однако в «Гудзоне» говорят, что внесение в санкционный список необоснованно. О сложившейся ситуации проинформировано Генконсульство России в Пусане.

Как сообщал «Новый День», 25 февраля на судне «Партизан» произошел взрыв. Взрывной волной были повреждены кладовки с инвентарем, электропроводка помещений под полубаком, швартовно-якорное устройство. Дальневосточное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Госморнадзор) начало проверку по факту происшествия. Предполагалось, что судно отремонтируют в Южной Корее.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул. Другие новости 11.03.19

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