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Пятница, 6 декабря 2019, 08:44 мск

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В Сингапуре из-за санкций США арестовали российское судно

В порту Сингапура российское судно «Севастополь» арестовали за долги, образовавшиеся из-за американских санкций. Власти хотят добиться передачи танкера в собственность Сингапура, тогда его можно будет продать.

По словам гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» по управлению флотом Олега Аникина, когда «Севастополь» пришел в порт, у него был сломаны вспомогательные двигатели. Большинство ремонтных компаний отказали судну, так как оно находится под санкциями США. Те, кто согласился, называли заоблачную стоимость работ.

Судовладелец пытался привезти ремонтников из России, но их не пустили на борт. «В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали судно», – рассказал Аникин РИА «Новости».

На борту находятся 12 членов экипажа. У них есть провизия и электричество. В порту заявили, что никого не впустят и не выпустят. Суд по этому делу состоится 17 декабря. «Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, тогда его можно будет продать», – добавил собеседник агентства.

«Севастополь» попал под санкции в прошлом году. Тогда США заявили, что судно участвовало в доставке нефти на корабли КНДР, якобы топливо перекачивали в открытом море. В «черный список» внесли две российские компании, в том числе «Гудзон», и шесть судов.

Сингапур, Служба информации РИА «Новый День

Сингапур. Другие новости 05.12.19

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