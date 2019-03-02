Зверское убийство в Москве: сын крымского писателя зарезал жену и 5-летнего сына

Московские следователи выясняют обстоятельства жуткого убийства женщины и ее малолетнего сына на северо-востоке столицы. Их тела с многочисленными колото-резаными ранами были обнаружены сегодня в одном из квартир дома по Ясному проезду, сообщает московское управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, «мужчина совершил убийство своей супруги и ребенка, после чего попытался покончить жизнь самоубийством». Врачи оказали выжившему мужчине помощь, после чего его госпитализировали. На месте жестокого преступления работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Ребенку, по информации СМИ, было пять лет, погибшей женщине – 29. Телеграм-канал «112» уточняет, что убийца орудовал ножом и отверткой. На теле убитого мальчика судмедэксперты насчитали более 75 ранений, передает РЕН ТВ. Убийца оставил на стенах квартиры кровавые надписи «Я тебе породил, я тебя и убью», сообщает издание «360» со ссылкой на источник. Тела погибших обнаружила бабушка убитой женщины, у которой проживала пара в столице, уточняет «Комсомольская правда». Она же вызвала полицию.

«Моя комната вдали находится. Выхожу – а она лежит мертвая. Вся в крови. Это уже к утру было, – рассказала женщина. По ее словам, мальчика нашли позже: «Он оказался в тряпках – на втором ярусе кровати». Женщина заявила, что не знает, по каким причинам муж внучки решил совершить такое страшное убийство.

«Московский комсомолец» называет имя мужчины, жестоко расправившего со своей семьей – это 34-летний Савва Никитин. По сведениям издания, он является сыном известного крымского писателя Алексея Никитина.

Газета пишет, что мужчина живет в Ялте, входил в Союз писателей Республики Крым. Никитин является лауреатом ряда литературных фестивалей. Он автор книг «Курортные будни», «Черноморский жемчуг», сборника стихов «Душу нараспашку». У писателя четверо детей. Савва Никитин вырос в Ялте, учился в филиале гуманитарно-педагогической академии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.03.19

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