Крымчанин, зарезавший жену и 5-летнего сына, сознался в надругательстве над мальчиком

Подозреваемый в жестоком убийстве жены и малолетнего сына в квартире на Ясном проезде в столичном районе Медведково мог подвергнуть ребенка сексуальному насилию за несколько дней до расправы. Об этом правоохранителям рассказал сам детоубийца, сообщает газета «Московский комсомолец».

По сведениям издания, о растлении мальчика узнала его мать, не решилась сразу обратиться в полицию.

Показания подозреваемого проверят следователи. В связи с этим будут назначены экспертизы.

Как сообщал РИА «Новый День», двойное убийство было совершено утром в субботу, 2 марта. На телах жертв были обнаружены многочисленные колото-резаные раны. По версии следствия, муж совершил убийство своей супруги и сына, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Врачи оказали выжившему мужчине помощь, после чего его госпитализировали. В настоящий момент подозреваемый находится НИИ имени Склифосовского под охраной сотрудников полиции. Ребенку, по информации СМИ, было пять лет, погибшей женщине – 29.

Убийца оставил в квартире кровавые надписи «Я тебе породил, я тебя и убью» и «Маша – иуда».

Отец подозреваемого в комментарии телеканалу «Москва 24» предположил, что конфликт могла спровоцировать жена. «Иуда – это тот, кто предает. Значит, что-то она сделала, – заявил мужчина. – Это как озвереть надо мужчине, и как он должен быть оскорблен, чтобы он так себя повел».

В то же время он отметил, что его сын не имеет права на жизнь после совершения страшного преступления.

Накануне «МК» назвал имя мужчины, жестоко расправившего со своей семьей – это 34-летний Савва Никитин. По сведениям издания, он является сыном известного крымского писателя Алексея Никитина. Отмечалось, что у писателя четверо детей. Савва Никитин вырос в Ялте, учился в филиале гуманитарно-педагогической академии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.03.19

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