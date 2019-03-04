«Это и есть та самая скотобаза, которая вредит России!»: в Сети отреагировали на слова чиновника «Роскосмоса» о жителях хрущевок

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе дискуссии о реновации в Москве в Facebook обозвал людей, которые живут в хрущевках, скотобазой. Об этом свидетельствует скрин поста на его странице в соцсети, который к настоящему времени удален.

Спор под одной из публикаций в Facebook произошел в субботу, 2 марта. Чиновник Роскосмоса выразил мнение, что «контингент из хрущевок», который переедет в новые дома по программе реновации, «засрет» новое жилье за пару лет. Данное высказывание вызвало критику интернет-пользователей. Жарков вместо того, чтобы принести извинения, начал оскорблять и унижать собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» – ответил чиновник Роскосмоса на замечания комментаторов.

Скриншот диалога с участием Жаркова, источник: телеграм-канал «Медиатехнолог»

Согласно данным самого Жаркова в Facebook, с мая 2018 года он руководит департаменом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности «Роскосмоса». До этого Жарков в течение шести лет возглавлял департамент в «Росатоме», а также работал юристом в «Роснано».

В Рунете отреагировали на скандальные заявления сотрудника «Роскосмоса» едкими комментариями. «По всей видимости скотобаза вся в роскосмосе как раз обитает», – написал @BladerMetal. «По сравнению дел с Илоном Маском этот чиновник от Роскосмоса и есть сам... скотобаза», – отреагировал пользователь твиттера @bodalev. «Вот так вот, вы скотобаза, а думали, что москвичи», – прокомментировала @NatalaAnisimova. «Скотобаза, нищеброды, чего церемониться, верните уже крепостное право и будут у вас холопы», – саркастически предложил @lotos_3.

«Глава департамента Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»: Вот эта что ни на есть скотобаза, которая что-то добилась в жизни в части материального достатка и портит жизнь своему народу и России в целом. По этим идиотам судят о стране», – написал Василий Песков (@Hzpfycrbq). «Скоро в России, дабы не обижать народ словами «быдло», «скотобаза» и прочими, официально введут термин «простолюдин», – иронизирует @Serge_Gothier.

Впрочем, нашлись и те, кто увидел в высказываниях Жаркова «долю правды». «Доля правды в этом есть! Но не скотобаза. А то, что ничего не бережем и даже для себя ничего не хотим делать! Все ждем, что придет добрый дядя...и вот тогда заживем!», – написала @llpalen. «Жильцы многоквартирных домов не есть самые «рачительные пользователи», но проблема здесь, как и во всем, в отсутствии культуры. Общежития. Странно, но культура эта выше в домах новых и дорогих и ниже в старых и запущенных, – полагает @MBorogoves. – Хотя, «скотобаза» – это, конечно, нефеншуйно, о людях...»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.03.19

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