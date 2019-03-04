Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса» за слова о «скотобазе из хрущевок»

Комиссия по этике рекомендовала руководству «Роскосмоса» уволить начальника отдела нормативно-правового обеспечения госкорпорации Станислава Жаркова, обозвавшего жителей хрущевок скотобазой.

«Комиссия по этике Госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети Интернет», – говорится в сообщении «Роскосмоса» на официальной странице в твиттере.

В госкорпорации сочли «подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», отмечается в твите.

Как сообщал «Новый День», в ходе дискуссии в Facebook о московской реновации Жарков оскорбительно высказался о жильцах домов хрущевской эпохи. Он назвал жителей пятиэтажек «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам». Чиновник полагает, что в случае переселения этих людей в новые дома по программе реновации, они «засрут» их за пару лет. Эти слова вызвали гневную реакцию пользователей интернета.

Позже чиновник извинился за свои нелицеприятные высказывания, объяснив, что сам живет в хрущевке и ему надоели бытовые проблемы. «Мои высказывания были сделаны сгоряча – я сам живу в хрущевке и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого оскорбить», – написал Жарков в Facebook журналиста Максима Кононенко, подчеркнув, что написанные им комментарии являлись его личным мнением. В настоящее время его комментарий недоступен, поскольку чиновник удалил свой аккаунт в Facebook, но остались скрины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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