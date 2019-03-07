Бывший мэр Нижнего Новгорода сядет на 10 лет за взятку и похищение человека

Суд признал виновным экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в получении взятки, соучастии в похищении человека и в пособничестве в превышении должностных полномочий. Бывшего градоначальника приговорили к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в 460,8 млн рублей и лишению права занимать должности, связанные с государственной службой.

По версии следствия, в 2004 году начальник отдела в ГУВД Нижегородской области Евгений Воронин с целью получить информацию о причастных к покушению на Сорокина лицах «разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией». Вместе с другим правоохранителем Романом Маркеевым Воронин похитил мужчину и на автомобиле Сорокина вывез в лес, где с помощью угроз и насилия мэр с милиционерами заставили его заговорить. Затем они отпустили похищенного.

Суд признал Сорокина виновным в пособничестве в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, впрочем, от этого наказания он был освобожден по истечении срока давности. Кроме того, бывший градоначальник признан виновным в соучастии в похищении человека: по этой статье назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Следствие также утверждало, что в 2013 году один из предпринимателей оказал Сорокину услугу на сумму свыше 30 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе при решении входящих в компетенцию мэра вопросов. За получение взятки Сорокину назначено 9 лет лишения свободы и штраф в 15-кратном размере от суммы взятки (460,8 млн рублей). В общей сложности экс-чиновник был приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу, судья также лишил его права быть госслужащим.

Другие фигуранты этого дела Воронин и Маркеев получили 5 с половиной лет тюрьмы и 5 лет соответственно.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 07.03.19

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