Дипломат США пытался пронести в Шереметьево минометную мину

Сотрудник посольства США попытался пронести в аэропорт Шереметьево мину без взрывчатого вещества, но со взрывателем, сообщает российский МИД. Мина находилась в багаже дипломатического сотрудника.

«Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину. Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», – цитирует ТАСС слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Американское посольство уже известили об инциденте. В МИДе РФ рассчитывают получить объяснение случившегося. По данным РИА «Новости», сотрудник посольства намеревался вылететь из России в США после окончания московской командировки. По его словам, пустую мину он приобрел «для личной коллекции». Сотрудники полиции не стали задерживать дипломата. Ему переоформили билет, после чего он вылетел в Нью-Йорк.

В российском ведомстве допустили, что случившееся могло быть попыткой провокации. По данным МИДа, сотрудник американского посольства имел прямое отношение к вооруженным силам США. «США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства», – заявили в российском МИДе.

Там также выразили уверенность, что попытка пронести мину в багаже была сознательной и не была результатом случайности. «С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже – это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно», – заявили в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.03.19

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