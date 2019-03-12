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Вторник, 12 марта 2019, 15:51 мск

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Российские моряки грозят перекрыть Босфор из-за долгов по зарплате

Экипаж судна Streamline во главе с капитаном Бахманом Багировым грозится перекрыть пролив Босфор. Моряки 10 месяцев находятся на сухогрузе и не получают зарплату.

«Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Если наши законные требования не будут выполнены до завтра [13 марта], то мы снимемся с якоря и перекроем Босфор, уведомив об этом соответствующие службы», – сообщил Багиров РИА «Новости». По словам моряков, судовладелец задолжал им зарплату в размере 123 тысячи долларов. «Мы сидим тут как в тюрьме», – посетовал капитан.

Streamline ходит под флагом Коморских островов и принадлежит Akca Shipping. Летом 2018 года сухогруз был арестован в Турции, куда направился из Ростова-на-Дону для ремонта. Дело в том, что предыдущий судовладелец компания Seamann, зарегистрированная в Белизе, якобы сдала Streamline в аренду Alpex, и теперь эта фирма требует возместить деньги, потраченные на ремонт. В свою очередь Seamann утверждает, что в аренду сухогруз был сдан по поддельным документам, а владелец судна не давал на это согласия.

Слушания по делу Streamline состоялись в Стамбуле в феврале, однако тогда стороны ни к чему не пришли, а заседание было перенесено на 2 апреля.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

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