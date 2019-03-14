Директор крупнейшего в России производителя троллейбусов задержан за взятку

Директор и сотрудник энгельсского завода «Тролза» задержаны по подозрению в даче взятки налоговому инспектору за то, что она согласилась уменьшить сумму неуплаченных налогов.

По версии следствия, преступление произошло в 2015 году. На предприятии «Тролза» проводилась налоговая проверка, в ходе которой был выявлен факт неуплаты различных видов налогов на общую сумму более 90 млн рублей. Ревизор потребовала от руководства предприятия взятку в размере 2 млн рублей за то, что в акте она укажет налоговую задолженность в 40 млн рублей.

Генеральный директор завода и начальник одного из подразделений на условия ревизора согласились и через посредников передали требуемую сумму, при этом заплатив посредникам 1 млн рублей.

В отношении сотрудника налоговой возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Кроме этого, фигурантами дела по факту дачи взятки группой лиц в особо крупном размере проходят двое жителей Саратовской области. Расследование продолжается.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 14.03.19

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