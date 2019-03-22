В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального УФССП – главного судебного пристава, государственного советника юстиции 2 класса. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело было возбуждено по материалам, предоставленным областным УФСБ. Главного пристава подозревают в присвоении или растрате вверенного имущества, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ).

Главный судебный пристав Томской области попался на крупной растрате

Следствие считает, что подозреваемый организовал преступную схему хищения бюджетных средств УФССП России по Томской области. Он незаконно присваивал выделяемые из фонда оплаты труда на премирование подчиненных ему сотрудников деньги. В итоге с января по декабрь 2018 года подозреваемый присвоил не менее 700 тысяч рублей, которые израсходовал на личные нужды.

В настоящее время выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, проводится допрос подозреваемого, обыски на его рабочем месте и по месту его проживания, допрашиваются свидетели, выполняются иные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 22.03.19

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