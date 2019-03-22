«Неси туда мощи. Люди придут, заодно картинки посмотрят»: калужский губернатор придумал, как завлечь людей в музеи

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил повысить посещаемость музеев, выставляя в них мощи святых. Об этом он заявил на заседании областного заксобрания, отчитываясь по работе регионального правительства за прошлый год, сообщает издание «Калуга 24».

«Я не могу понять: когда прихожу в художественный музей, я вижу шедевры, которые там выставлены, различные тематические выставки устраиваются отдельных авторов, и один-два человека по залу ходят», – сказал Артамонов. Для повышения популярности музеев он предложил следующее: «Я уже вчера отцу Георгию (настоятелю Свято-Георгиевского Мещовского монастыря – прим. ред.) в Мещовск позвонил и говорю: «Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят».

«Ну что это такое? Неудобно. Где-то мы тут не дорабатываем, не доходим до сознания людей», – добавил губернатор. При этом он не сообщил о реакции отца Георгия на эту достаточно спорную идею.

После того, как слова Артамонова растиражировали СМИ, губернатор заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что его предложение выставлять мощи в музеях для привлечения посетителей было шуткой. Более того, он утверждает, что «шутка» была высказана в узком кругу людей, а не заседании думы: «Были три человека: директор музея, экскурсовод, я и мой помощник». Теперь глава региона хочет найти «козлов, идиотов и подонков», рассказавших о его инициативе демонстрировать мощи святых в музеях.

«Сейчас я узнаю, какой козел меня выложил. Я не знаю, какому идиоту это пришло в голову. Свои люди вроде были вокруг, ни одного чужого человека. Я сейчас выясню, кто этот подонок, выложил это все, – разозлился губернатор. – Я, что, должен всегда ходить с зашнуренным ртом, что ли?!»

Артамонов испугался за свою деловую репутацию, которая может быть подорвана: «Меня знают во многих других странах… И скажут: «Так, вот теперь мы дождались, Артамонов деградировал, теперь он стал каким-то таким человеком, действительно, пора ему на покой».

Калуга, служба информации РИА «Новый День»

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