«Народ приобщают к культуре!»: В соцсетях оценили идею Минкульта вернуть алкоголь во все культурные учреждения

Министерство культуры России предложило разрешить всем учреждениям культуры продавать алкогольные напитки в своих зданиях. Соответствующие поправки в федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкоголя» опубликованы на портале проектов нормативных актов.

Сейчас продажа спиртного разрешена только в парках, в концертных залах и театрах. По мнению Минкультуры, действующие в настоящее время ограничения необоснованны и ущемляют права учреждений культуры и их посетителей.

Приобрести алкогольные напитки в любых организациях культуры, в том числе в музеях, можно было до 2016 года.

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова выступила против идеи разрешить продавать алкоголь во всех учреждениях культуры. «Музей – это все-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить, – прокомментировала она в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, в Москве «достаточно мест, где продается алкоголь». Антонова добавила, что в музее половина посетителей – это дети, начиная с 3-5 лет, что тоже, полагает она, является аргументом против того, чтобы там торговали спиртным. «Что такое алкоголь? Это значит столики. Это сидят люди, а тут приходят школьники, которые заказывают себе чай или кофе. Зачем это нужно? По-моему, это разное назначение. Я бы протестовала», – отметила Антонова.

Интернет-пользователи высмеяли неоднозначную идею Минкультуры. «Не хватает ума у наших правителей, как бюджет наполнить… Только за счет спиртного!! Водка она как палочка выручалочка!!», – пишет пользователь твиттера strjfak. «Вот это приобщение масс к культуре!!! Хочешь бухнуть – иди в театр или музей», – отметил uliss_perm. «А всё остальное позакрывать, чтобы привлечь народ к культуре и обеспечить непроходящие очереди!!!», – написал Three Blind Mice. «А кстати, где Минздрав? То он водку с сигаретами в магазинах прячет, а тут... Где забота о людях, где принципиальность?», – заметил пользователь под ником «А.Забайкальский». «А оно нужно такое учреждение как «минкульт»?», – добавил комментатор под ником «Эльы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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