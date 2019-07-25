Минкульт просит упростить условия для открытия буфетов в театрах

Минкультуры завершило работу над проектом постановления правительства, который позволит открывать в театрах торговые точки и кафе с алкогольной продукцией на условии договоров возмездного оказания услуг. Документ вносит изменения в Положение о театре в России (это составная часть постановления правительства «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»), он размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

Договор оказания услуг не требует проведения торгов и согласования такого договора с учредителем, например с Минкультуры, что значительно упростит процедуру. В случае утверждения постановления, можно будет без труда организовать работу театрального буфета и нестационарных торговых точек. Причем они должны быть нацелены именно на оказание услуг зрителям театров. Компания, которая заключит такой договор с театром, не получит, как в случае с договором аренды, в пользование помещение, и театр сможет при необходимости перемещать буфеты или лавки по своему усмотрению, не меняя оператора.

Сейчас при заключении договора независимый оценщик определяет рыночную ставку, по которой можно сдать конкретное помещение в театре. «На практике это приводит к тому, что театры не могут найти арендатора, способного нести указанные расходы на аренду, а соответствующие площади простаивают», – говорится в пояснительной записке. Возможность заключения возмездных договоров оказания услуг позволит театрам предлагать более конкурентные условия и тем самым избежать простаивания площадей, уверены авторы инициативы.

По словам директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока, предлагаемые Минкультуры меры существенно упростят театрам жизнь из-за того, что не нужно будет проводить конкурс. «Кроме того, стоимость аренды формируется на базе рыночной цены, и конкурс идет на повышение этой цены. Конечно, это ограничивает круг арендаторов», – цитирует его РБК.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в свою очередь отметил, что новый тип договора позволит театрам контролировать наценку буфетов и качество оказания услуг, а театры смогут в том числе получать процент от продаж. «Присутствие общепита в любом развлекательном заведении – это всегда хорошо. Люди к этому привыкли, пристрастились к еде вне дома, а перекусить в антракте в театре – это своего рода ритуал. Там, где нет еды или алкоголя в театральном буфете, например в учебных театрах, всегда есть недовольные посетители, которые привержены этой традиции», – отметила директор направления стрит-ретейл компании Knight Frank Виктория Камлюк.

Как писал «Новый День», впервые о планах вернуть алкоголь в заведения культуры заговорили в апреле. В частности, предлагалось разрешить торговлю алкоголем не только в театрах и на концертных площадках, но и в музеях. Такая норма действовала до 2016 года.

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова выступила против идеи разрешить продавать алкоголь во всех учреждениях культуры. «Музей – это все-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить, – прокомментировала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в Москве «достаточно мест, где продается алкоголь». Антонова добавила, что в музее половина посетителей – это дети, начиная с 3-5 лет, что тоже, полагает она, является аргументом против того, чтобы там торговали спиртным. «Что такое алкоголь? Это значит столики. Это сидят люди, а тут приходят школьники, которые заказывают себе чай или кофе. Зачем это нужно? По-моему, это разное назначение. Я бы протестовала», – отметила Антонова.

Интернет-пользователи высмеяли неоднозначную идею Минкультуры. «Не хватает ума у наших правителей, как бюджет наполнить… Только за счет спиртного!! Водка она как палочка выручалочка!!», – пишет пользователь Твиттера strjfak. «Вот это приобщение масс к культуре!!! Хочешь бухнуть – иди в театр или музей», – отметил uliss_perm. «А всё остальное позакрывать, чтобы привлечь народ к культуре и обеспечить непроходящие очереди!!!», – написал Three Blind Mice. «А кстати, где Минздрав? То он водку с сигаретами в магазинах прячет, а тут... Где забота о людях, где принципиальность?», – заметил пользователь под ником «А.Забайкальский». «А оно нужно такое учреждение как «минкульт»?», – добавил комментатор под ником «Эльы».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.19

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