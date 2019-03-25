В аэропорту Бали задержали россиянина с обезьяной в ручной клади

В аэропорту индонезийского острова Бали задержали гражданина России, который попытался провезти в ручной клади живого орангутана.

О задержании россиянина сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ в Индонезии. Дипломаты отметили, что мужчина пытался вывезти сразу несколько диких животных. На борт самолета гражданин России хотел пронести орангутана в корзине и ящериц в чемодане.

Всех животных конфисковали. Россиянин находится под следствием. В посольстве уточнили, что оказывают необходимую поддержку задержанному, которая позволит обеспечить соблюдение его прав.

Денпасар, Служба информации РИА «Новый День»

Денпасар. Другие новости 25.03.19

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