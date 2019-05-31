На Бали задержали граждан России за наркоторговлю

На Бали полицейские задержали пятерых иностранцев, в том числе двоих россиян. Их подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Индонезии.

Задержания прошли на популярном курорте Кута в период с 20 по 24 мая. Под арест попали два гражданина Испании, один американец, а также 31-летняя гражданка России и 33-летний россиянин.

Отмечается, что у задержанных изъяли около 20 граммов кокаина и 44 грамма марихуаны. Наркодилеры распространяли запрещенные вещества среди туристов.

Полицейские считают, что задержанные входят в состав международной группы, а наркотики им доставляют из-за границы.

Денпасар, Служба информации РИА «Новый День»

Денпасар. Другие новости 31.05.19

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