На Бали задержанный с наркотиками россиянин сбежал из-под стражи

Полиция индонезийского острова Бали задержала гражданина России по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Однако россиянину удалось избавиться от кандалов и скрыться.

36-летний Андрей Спиридонов был задержан на почте в Денпасаре, сообщает Jakarta Post. Мужчина получил посылку из Нидерландов, в которой находились 200 г диметилтриптамина.

Россиянин признался, что сам заказал доставку наркотиков. Его заковали и поместили в камеру предварительного заключения. Там задержанный попросился в туалет, когда полицейские услышали шум и зашли в кабинку, они увидели на полу наручники, которые каким-то образом мужчине удалось снять с рук и ног.

Предположительно, россиянин убежал через вентиляционное окно. Его объявили в розыск.

Денпасар, Служба информации РИА «Новый День»

Денпасар. Другие новости 29.04.19

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