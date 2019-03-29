Контрактник с автоматом сбежал из воинской части под Тверью

Вооруженный солдат-контрактник сбежал из воинской части 6-й бригады воздушно-космических сил в городе Ржеве Тверской области. С собой военнослужащий прихватил автомат Калашникова, не менее четырех рожков с патронами, каску, бронежилет и штык-нож, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По разным данным, беглецу от 26 до 28 лет. Дезертир проходил службу в звании сержанта.

Солдата разыскивают военные и сотрудники полиции. Ориентировки на беглеца разосланы в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям и Москве.

В Главном управлении МВД РФ по Тверской области подтвердили информацию о побеге военнослужащего. Солдат самовольно покинул часть около 4 часов утра. По данным РЕН ТВ, рядовой выманил у дежурного оружие под предлогом создания срочного фотоотчета по антитеррористическим мероприятиям. Военнослужащий пошел фотографироваться на поле рядом с КПП. В какой-то момент дежурный отвлек внимание, чем и воспользовался солдат. Он тут же побежал в сторону находящегося неподалеку леса.

Тверь, служба информации РИА «Новый День»

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