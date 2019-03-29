Найдено тело контрактника, сбежавшего из воинской части в Тверской области

Сбежавший с автоматом Калашникова и четырьмя магазинами к нему из части в Тверской области солдат-контрактник обнаружен мертвым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Тело сержанта было найдено поисковой группой ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий. Автомат и патроны находились рядом с телом.

Ранее об обнаружении тела солдата сообщили телеграм-каналы. По их данным, контрактник Денис Белоусов, предположительно, покончил с собой.

Напомним, солдат-контрактник сбежал из воинской части 6-й бригады воздушно-космических сил в городе Ржеве Тверской области около 04:00. С собой военнослужащий прихватил автомат Калашникова, не менее четырех рожков с патронами, каску, бронежилет и штык-нож. По разным данным, беглецу от 26 до 28 лет. Ориентировки на дезертира были разосланы в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям и Москве.

По сведениям РЕН ТВ, рядовой выманил у дежурного оружие под предлогом создания срочного фотоотчета по антитеррору. Военнослужащий пошел фотографироваться на поле рядом с КПП. В какой-то момент дежурный отвлекся, чем и воспользовался солдат.

Источник «Интерфакса» в то же время сообщает, что сержант дезертировал во время несения караула.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.03.19

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