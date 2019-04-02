В селе под Воронежем учитель умышленно прижег утюгом мальчика

В воронежском селе Землянске учитель намеренно ожег ребенка утюгом. По словам матери пострадавшего школьника, ЧП случилось 20 марта, но рассказать о нем она решила только сейчас, передает «Моё Online».

По словам мамы 12-летнего мальчика, учитель технологии во время урока умышленно прижег ее сына. «Вынул шнур утюга из розетки, подошел к моему сыну, приложил к спине и спустил пар», – сообщила женщина. По ее словам, судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик получил ожоги 1-2 степени.

Женщина рассказала, что полиция хочет квалифицировать произошедшее по административной статье «побои», но она усматривает признаки преступления, предусмотренного статьей «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Директор Землянской школы Валерий Синягин признал, что инцидент имел место. «Учитель этот в нашей школе проработал больше 35 лет, в тот день, как он говорит, мальчишки «довели» его своим поведением, вот и «сдали» нервы», – рассказал директор образовательного учреждения. По его словам, учитель в тот же день написал заявление об уходе.

Воронеж, Иван Гридин

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