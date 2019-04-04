На подлодке Черноморского флота моряку удалили аппендицит

На борту подводной лодки Черноморского флота (ЧФ) «Краснодар» моряку потребовалась срочная операция. Хирургическое вмешательство проводили под водой.

По словам официального представителя ЧФ Алексея Рулева, у моряка воспалился аппендикс. Об этом капитан доложил в территориальный центр управления. Из-за обстоятельств перехода и резкого ухудшения самочувствия моряка было принято решение оперировать без всплытия, передает «Интерфакс».

Операция продлилась четыре часа. В операционную переоборудовали кают-компанию площадью не более 5 кв.м.. Начальник медицинской службы подлодки «Краснодар», врач-хирург Дмитрий Южанин успешно удалил аппендицит.

«В данный момент состояние больного удовлетворительное, по приходу «Краснодара» в пункт базирования, военнослужащий будет доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения», – сообщил Рулев.

Он также отметил, что это первая в современной истории ЧФ хирургическая операция, проведенная на субмарине, находящейся в море в подводном положении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.04.19

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