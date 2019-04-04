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Четверг, 4 апреля 2019, 12:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

На подлодке Черноморского флота моряку удалили аппендицит

На борту подводной лодки Черноморского флота (ЧФ) «Краснодар» моряку потребовалась срочная операция. Хирургическое вмешательство проводили под водой.

По словам официального представителя ЧФ Алексея Рулева, у моряка воспалился аппендикс. Об этом капитан доложил в территориальный центр управления. Из-за обстоятельств перехода и резкого ухудшения самочувствия моряка было принято решение оперировать без всплытия, передает «Интерфакс».

Операция продлилась четыре часа. В операционную переоборудовали кают-компанию площадью не более 5 кв.м.. Начальник медицинской службы подлодки «Краснодар», врач-хирург Дмитрий Южанин успешно удалил аппендицит.

«В данный момент состояние больного удовлетворительное, по приходу «Краснодара» в пункт базирования, военнослужащий будет доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения», – сообщил Рулев.

Он также отметил, что это первая в современной истории ЧФ хирургическая операция, проведенная на субмарине, находящейся в море в подводном положении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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