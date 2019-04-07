В Москве с наркотиками задержали двух британцев

Два британца, преподаватели английского языка, задержаны в центре Москве по подозрению в хранении наркотиков.

По данным источника «Интерфакса», накануне правоохранители задержали в районе Чистых прудов двух иностранцев. Перед этим молодые люди при виде полицейских выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком.

Задержанные оказались гражданами Великобритании. В столице они преподавали английский в одной из языковых школ. Пакеты с порошком, которые выбросили британцы, направлены на экспертизу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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