В Воронежской области мужчина за два года получил пенсию 3,5 млн рублей

В Воронежской области пенсионер около двух лет получал пенсию по 150 тысяч рублей в месяц. Это стало возможным из-за мошеннических действий его дочери.

По данным областной прокуратуры, начальница управления Пенсионного фонда России по Воробьёвскому району Елена Романова с июля 2015 года по август 2017 года начислила необоснованно высокие пенсионные выплаты своему отцу. Она вносила недостоверные сведения, используя программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий.

В результате ущерб от действий Романовой превысил 3,5 млн рублей. Таким образом, пенсия ее отца составляла около 146 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничестве в особо крупном размере». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 10 лет лишения свободы.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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