Жителя Москвы, решившего поесть на ночь, убило холодильником

В Москве мужчина скончался от травм, полученных от упавшего на него холодильника. Предположительно, техника придавила хозяина, когда он хотел поесть на ночь.

Инцидент произошел в столичном районе Жулебино, сообщает РЕН ТВ. 58-летний мужчина не выходил на связь с близкими, в его квартиру вызвали спасателей. Сотрудники МЧС обнаружили тело.

По предварительным данным, мужчина подошел к холодильнику, а когда открыл дверцу, тот упал на хозяина и придавил его. Москвич погиб на месте.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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