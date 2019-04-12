Жителя Москвы, решившего поесть на ночь, убило холодильником

В Москве мужчина скончался от травм, полученных от упавшего на него холодильника. Предположительно, техника придавила хозяина, когда он хотел поесть на ночь.
Инцидент произошел в столичном районе Жулебино, сообщает РЕН ТВ. 58-летний мужчина не выходил на связь с близкими, в его квартиру вызвали спасателей. Сотрудники МЧС обнаружили тело.
По предварительным данным, мужчина подошел к холодильнику, а когда открыл дверцу, тот упал на хозяина и придавил его. Москвич погиб на месте.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 12.04.19
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