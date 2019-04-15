Под Тулой экскурсионный автобус с лицеистами вылетел в кювет

В Тульской области экскурсионный автобус с 39 детьми вылетел в кювет. В результате ДТП пострадала женщина, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Позже в пресс-службе областного правительства уточнили, что помощь медиков также потребовалась пятерым детям.

Авария произошла в 21:45 мск на 131-м километре трассы Калуга – Таруса – Михайлов – Рязань около деревни Волынцево. Помимо детей в автобусе находились трое сопровождающих и два водителя. Травмированную женщину направили в Тульскую областную клиническую больницу, а пятерых детей – в Тульскую детскую областную клиническую больницу для дополнительного обследования.

Остальных детей разместили в гостинице в Туле, планируется, что сегодня их отправят в Орел. В ликвидации последствий ДТП участвовали 13 человек и четыре единицы техники.

В пресс-службе правительства рассказали, что дети – ученики лицея №40 Орла, они ездили на экскурсию в Рязань. «По поручению губернатора все автобусы, на которых в регионе перевозят школьников, проверят на соблюдение техники безопасности. Особый контроль будет уделен автобусам, которые отправляются на экскурсии», – отметили в пресс-службе.

Причины ДТП устанавливаются.

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 15.04.19

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