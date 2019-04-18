Под Воронежем в грузовом поезде обнаружили бомбу

Бомбу с часовым механизмом обнаружили под вагоном грузового поезда в Лисках. Взрывное устройство было оборудовано часовым механизмом и должно было сработать через 36 часов.

Состав прибыл с Северо-Кавказской железной дороги, пишет РИА «Воронеж». Осмотрщик-ремонтник эксплуатационного вагонного депо обнаружил подозрительный предмет в колесной паре вагона со стальными заготовками. Сотрудник сообщил о находке начальству, на место вызвали правоохранителей.

Станция была оцеплена, вагон отбуксировали на безопасное состояние. К месту происшествия приехали сотрудники полиции, ФСБ, скорой помощи и других экстренных служб.

Взрывотехники изъяли предмет весом около 0,5 кг, оборудованный часовым механизмом. Рядом была бутылка с горючим. По словам источника издания, бомба должна была сработать через 36 часов. Взрывное устройство обезвредили.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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