Итальянец сиганул на авто через разведенный мост в Петербурге (ФОТО)

В Санкт-Петербурге итальянец на каршеринговом автомобиле пытался перелететь через разведенный мост. Трюк ему не удался: мужчина вместе с пассажиркой попали в больницу.

Инцидент произошел около 03:40 на Сампсониевском мосту. Этот мост оказался единственным в Северной столице, который разводили в ночь на 19 апреля.

Скриншот видео 78.ru

Гражданин Италии на высокой скорости попытался перелететь с одного конца разведенного моста на другой, однако всё закончилось неудачно для него самого и девушки-пассажирки. Машина врезалась в створку моста, но в воду не упала. Чтобы достать авто, пришлось сводить мост, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате аварии у машины сильно поврежден капот, скриншот видео 78.ru

У «каскадера» из Италии диагностировали черепно-мозговая травма, а его подруга получила ушиб спины. Пострадавших доставили в Мариинскую больницу.

Напомним, в августе прошлого года в Петербурге два автомобиля и автобус врезались в самопроизвольно поднявшийся пролет разводного Володарского моста. Часть моста неожиданно поднялась на 30-40 см, после чего в пролет ударились «Лада Калина», Nissan Qashqai и автобус ПАЗ. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили все три водителя.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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