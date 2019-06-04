Злостных нарушителей хотят лишить права пользоваться каршерингом

ГИБДД предлагает ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые часто нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Эксперты считают идею хорошей, но предупреждают о риске возникновения нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

По словам начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, злостные нарушители являются угрозой для законопослушных граждан. «Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», – рассказал Мишуров «Известиям». Планируется, что в базе будет информация не только о лихачах среди граждан России, но и об иностранцах.

Представители профессионального сообщества инициативу силовиков поддержали. В межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» отметили, что с ростом числа каршеринговых компаний увеличивается и количество новичков на дорогах, у которых нет опыта вождения.

В движении «Автомобилисты России» указали на возникновение рисков, связанных с запретом. В частности, ограничение может привести к появлению нелегального рынка, где будут продавать аккаунты других водителей, чтобы сервисом можно было пользоваться тем, кому это запрещено по закону.

В настоящее время услугами каршеринга пользуются около 230 тысяч человек, информирует Сбербанк. Средняя цена поездки в 2018 году составила 260 рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

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