Южноуралец в Санкт-Петербурге снес столб и разбил каршеринговый автомобиль

Южноуралец устроил ДТП в Санкт-Петербурге: парень снес столб и разбил каршеринговый автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром на Выборгской набережной. «Фольксваген Поло», принадлежащий компании «Яндекс.Драйв», снес железобетонный фонарный столб и перевернулся на крышу.

«Я ехал, он меня обогнал под 160 где-то (автор указывает скорость автомобиля – прим. НД), я еще подумал, что сейчас разобьется. И метрах в 200 от меня влетает в столб, вы бы видели, как это было эпично!!! Это было в 5:50 где-то», – рассказывает в соцсетях очевидец.

Удивительно, что при такой скорости, силе удара и повреждениях автомобиля водитель не только не разбился, но и не пострадал. «Даже скорая не понадобилась», – говорят свидетели происшествия, отмечая: водитель был сильно пьян.

Виновником ДТП оказался уроженец Челябинской области 1993 года рождения, сообщает «Фонтанка». Сотрудникам ГИБДД южноуралец заявил, что выпил уже после ДТП. Впрочем, и в этом случае, согласно закону, он будет оштрафован и лишен прав на 1,5 – 2 года.

Кроме того, парню придется оплатить ремонт автомобиля и выплатить штраф каршеринговой компании.

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