В США россиянину грозит десять лет тюрьмы за домогательства в самолете

В США гражданину России предъявили обвинения в сексуальном домогательстве к спящей пассажирке самолета. Сам мужчина утверждает, что он случайно во сне прикоснулся к девушке.

Инцидент произошел летом 2017 года в самолете, следовавшим из Токио в Вашингтон, пишет The Washington Post. Как рассказала пострадавшая, 47-летний россиянин поднял ручку кресла, а затем расправил плед так, что часть его оказалась на коленях девушки.

Когда пассажирка уснула, мужчина прикасался к ее половым органам. Девушка закричала и пожаловалась бортпроводникам. После приземления россиянина допросил сотрудник ФБР. Обвиняемый отрицает, что действовал намеренно. По его словам, он мог прикоснуться к девушке случайно во сне.

В настоящее время мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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