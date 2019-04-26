Звезду «Склифосовского» спасают в реанимации: «Ситуация патовая»

Российская актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию. Об этом сообщила ее дочь Мария Оамер в своем фэйсбуке.

По ее информации, артистка находится в «очень тяжелом состоянии». «Ситуация патовая», – написала дочь актрисы. Причину госпитализацию матери она не сообщила. В то же время СМИ уточняют, что у 50-летней актрисы диагностирована пневмония. По данным РЕН ТВ, Сенотова дважды отказывалась от госпитализации.

Дочь Ирины Сенотовой обратилась к поклонникам таланта матери за материальной помощью. «На ее лечение требуется крупная сумма, свои деньги я отдала до копейки и на данный момент, я вынуждена обратиться к вам за материальной помощью», – написала она.

Актриса родилась 15 ноября 1968 года. В 1990 году окончила Щукинское училище. Сенотова служила в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, Московском академическом театре имени Маяковского и театре «Современник».

Артистка известна по ролям в сериалах «Склифосовский», «Кармелита», «Общая терапия 2», «Монтекристо», «Осенняя мелодия любви», «Сердце звезды».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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