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Пятница, 26 апреля 2019, 12:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Омске скончался двухлетний малыш, которого пьяный дед бросил в печь

В омской больнице умер ребенок, которого родной дел пытался сжечь в печи. Об этом сообщили в областном управлении Министерства здравоохранения.

Двухлетнего мальчика доставили в больницу с ожогами 50% тела 22 апреля. Выяснилось, что увечья ребенку нанес родной дед, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина затолкал внука в растопленную печь.

Врачи ожогового центра БСМП № пытались стабилизировать состояние малыша и проводили противошоковую терапию. Несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался, передает РИА «Новости».

В настоящее время виновник смерти мальчика находится под арестом. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью».

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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